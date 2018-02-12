Заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ было направлено против неконструктивной политики Азербайджана: Шармазанов

Сделанное по результатам визита в регион заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ содержит в себе важные и четкие акценты, однако, было бы предпочтительнее, если бы оно было бы более адресным, без уравнивания сторон. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

«Вероятно, исходя из дипломатической политкорректности, сопредседатели не назвали четко имя Азербайджана, однако для всех и так ясно, что это заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ было направлено против неконструктивной политики Азербайджана»,- сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

По его словам, в заявлении сопредседатели подчеркивают важность добросовестного выполнения всех договоренностей, достигнутых на саммите в октябре 2017 года в Женеве и на предыдущих саммитах, в частности, в Вене и Санкт-Петербурге.

«За это всегда выступали Армения, Арцах и сопредседатели, против же был Азербайджан. Сопредседатели еще раз призывают к выполнению всех договоренностей, достигнутых на саммитах, что очень важно»,- сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

По его словам, в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ говорится о решении проблемы на основании Заключительного Хельсинкского акта и известных 3 принципов: четко указано право народов на самоопределение – несмотря на неконструктивный подход Азербайджана. Это означает, что это право – неотделимое, о чем и сказано в заявлении»,- сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

По его словам, в заявлении осуждается нарушение режима прекращения огня, по причине чего имеются человеческие жертвы, однако, всем известно, что жертвы бывают именно из-за Азербайджана. «Сопредседатели призывают воздержаться от провокационных заявлений. Очевидно, что официальный Ереван с таковыми никогда не выступал. С провокационным заявлением выступил президент Азербайджана Алиев, сказав – ни много, ни мало, что «их стратегической целью является возврат Азербайджану Еревана и Зангезура». И на дипломатическом языке заявление было четко адресовано Азербайджану»,- сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

По его словам, в заявлении нет ни единого пункта, который не был бы созвучен позиции армянской стороны, он еще раз повторил, что заявление было бы более цельным, если бы в нем был назван Азербайджан.

«Однако, думаю, что для всех сторон – международного сообщества, сторон, вовлеченных в переговорный процесс, - яснее ясного, что посылы данного заявления направлены против неконструктивной политики Азербайджана. Самое важное - в заявлении нет ни единого пункта, который был бы против позиции армянской стороны»,- сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (Соединенные Штаты Америки) 7-го февраля в Баку встретились с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Армении Сержем Саргсяном в Ереване 9 февраля. По итогам визита сопредседатели приняли совместное заявление, в котором, в частности, говорится:

“В обеих столицах они также провели консультации с соответствующими министрами иностранных дел обеих стран. Сопредседатели также 9-11 февраля отправились в Нагорный Карабах, чтобы встретиться с фактическими властями и посетили конкретные места в районах Зангелан, Кубатлы, Агдам, Лачин и Кельбаджар.

Сопредседатели подчеркнули важность добросовестного выполнения всех договоренностей, достигнутых на саммите в октябре 2017 года в Женеве и на предыдущих саммитах, в частности, в Вене и Санкт-Петербурге.

Сопредседатели выразили глубокую озабоченность в связи с недавней гибелью людей на линии соприкосновения. Сопредседатели призывают стороны предпринять дополнительные шаги для сокращения напряженности в связи с достигнутыми в Женеве договоренностями и соблюдать режим прекращения огня. Сопредседатели также призывают стороны воздерживаться от подстрекательских заявлений и провокационных действий.

Сопредседатели вновь заявляют о своей решимости помочь сторонам найти мирное решение конфликта на основе основных принципов Хельсинкского акта, включая неприменение силы, территориальную целостность и равноправие и право народов на самоопределение.

Сопредседатели приветствовали намерение сторон продолжить интенсивные переговоры с учетом нынешнего избирательного периода”.