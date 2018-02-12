В Китае обнаружили новый вид древнейшего иероглифического письма возрастом 4 тыс. лет

Китайские ученые обнаружили новый вид иероглифической письменности на обломке керамической чаши. Как сообщило в понедельник Центральное телевидение Китая, возраст знаков оценивается в 4 тыс. лет, что делает их "старше" гадательных надписей "цзягувэнь", считавшихся до последнего времени наиболее ранним свидетельством китайской письменности и древнейшим видом письма в Восточной Азии.

Написанные тушью знаки, которые идентифицированы специалистами как три или четыре отдельных иероглифа, были найдены на керамике, обнаруженной при раскопках древнего города Гаоцзятайцзы. По мнению специалистов, они относятся к так называемой Культуре нижнего слоя Сяцзядянь (2200-1600 гг. до н.э.) в округе Чифэн (автономный район Внутренняя Монголия), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.