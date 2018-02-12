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Министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян вылетел в Австрию


Министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян и возглавляемая им делегация  вылетели 12-го февраля в Австрию. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства сельского хозяйства Армении.

12-го февраля запланированы встречи с председателем Сельскохозяйственной палаты Австрии Германом Шультесом, директором Агентства по развитию Австрии Мартним Ледольтером.

Министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян посетит также скотоводческие фермы, садоводческие хозяйства и предприятия агрообрабатывающей промышленности. Цель визита – ознакомление с австрийским опытом скотоводства.


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