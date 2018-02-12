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Крушение Ан-148: родственники погибших в аэропорту Орска


Пассажирский самолет Ан-148, следовавший рейсом из Москвы в Орск, разбился накануне в подмосковном районе Раменское, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik

На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выживших нет. Причины катастрофы выясняются. На месте, где разбился самолет, удалось обнаружить два "черных ящика".




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