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Председатель НС Армении Баблоян выразил соболезнования председателю СФ ФС РФ В.Матвиенко и председателю Госдумы С.Нарышкину


Председатель НС Армении Баблоян выразил соболезнования председателю СФ ФС РФ В.Матвиенко и председателю Госдумы В.Володину по поводу крушения пассажирского самолета “Саратовских авиалиний” в Подмосковье. 
Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении. В тексте соболезнования говорится:

“С чувством глубокой скорби восприняли печальную весть о трагической гибели людей в результате крушения пассажирского самолета “Саратовских авиалиний” в Подмосковье. 

От имени депутатов Национального Собрания Республики Армения и от себя лично выражаю Вам, родным и близким погибших глубокие соболезнования и поддержку”.


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