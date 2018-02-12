Председатель НС Армении Баблоян выразил соболезнования председателю СФ ФС РФ В.Матвиенко и председателю Госдумы С.Нарышкину

Председатель НС Армении Баблоян выразил соболезнования председателю СФ ФС РФ В.Матвиенко и председателю Госдумы В.Володину по поводу крушения пассажирского самолета “Саратовских авиалиний” в Подмосковье.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении. В тексте соболезнования говорится:

“С чувством глубокой скорби восприняли печальную весть о трагической гибели людей в результате крушения пассажирского самолета “Саратовских авиалиний” в Подмосковье.От имени депутатов Национального Собрания Республики Армения и от себя лично выражаю Вам, родным и близким погибших глубокие соболезнования и поддержку”.