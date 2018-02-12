Какой регион в Грузии самый густонаселенный

Тбилиси является самым густонаселенным местом в Грузии – на одном квадратном километре проживают порядка 2,2 тысячи человек. Как передает Арменпресс, об этом говорится в статистических данных переписи населения за 2014 год на сайте Национальной службы статистики "Сакстат" ("Грузстат").

На втором месте по густонаселенности расположилась Аджария. Там на одном квадратном километре проживаю порядка 116 человек.

Тройку лидеров замыкает регион Имерети – более 83 человек на одном квадратном километре.

Далее следуют регионы Шида Картли – порядка 77 человек на один квадратный километр, Квемо Картли – порядка 66 человек на один квадратный километр и Гурия – более 55 человек.

За Гурией следует регион Самегрело-Земо Сванети. В этой части Грузии на одном квадратном километре проживают более 44 человек. Далее идет винный регион страны Кахети (28 человек на один квадратный километр).

За Кахети следует регион Самцхе-Джавахети – 25 человек на один квадратный километр.

На одном квадратном километре порядка 17 человек проживают в регионе Мцхета-Мтианети.

Самым малонаселенным регионом Грузии оказался Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. Там на одном квадратном километре проживают семь человек.





