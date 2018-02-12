Арцрун Ованнисян отрицает слухи о попытке диверсионного проникновения, распространяемые в азербайджанской прессе

Пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян отрицает слухи, распространяемые в азербайджанской прессе, о якобы имевшей место попытке диверсионного проникновения с армянской стороны на армяно-азербайджанской границе в районе Казаха. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook. «Только по разумению азербайджанцев армяне пошли бы на диверсию в УАЗе с белыми номерами. Почему же машина сфотографирована сзади? Или, если вы заметили машину, то где диверсанты?»,- пишет он.

Азербайджанское агенстство АПА опубликовало снимок пораженного автомобиля УАЗ, где явно видно, что на машине номерной знак не черный – как у МО Армении, а белый.