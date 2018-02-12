Марин Ле Пен придумала, как выиграть следующие выборы президента Франции

Лидер блока "Национальный фронт" Марин Ле Пен объявила о переименовании партии. "Ребрендинг" позволит собрать больше голосов на президентских выборах в 2022 году. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, oб этом политик рассказала в эфире программы Le Grand Rendez-vous на канале Europe 1.

"Национальный фронт" переименуют, однако Ле Пен не уточнила, какое у ее блока будет новое имя. Тем не менее, политик подчеркнула, что партия не отказывается от своих взглядов.

"Мы не отказываемся ни от чего — мы открываем новую главу в нашей истории", — заявила она.

Также Ле Пен добавила, что хочет преобразовать "Национальный фронт" в политическую оппозицию, заслуживающую большинства голосов для следующих выборов президента Франции.