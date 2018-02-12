В Армении летчики ЮВО уничтожили аэродром условного противника

Летчики истребителей МиГ-29 и вертолетов армейской авиации Ми-24П и Ми-8МТ российской авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в ходе учебно-тренировочных полетов в дневное и ночное время суток уничтожили военный аэродром условного противника.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, при выполнении полетных заданий в сложных метеорологических условиях горной местности экипажи вертолетов нанесли огневое поражение условному противнику по авиационной технике, объектам инфраструктуры аэродрома и разрушили взлетно-посадочную полосу.

Летчики МиГ-29 отработали действия по воздушному прикрытию армейской авиации от наземных систем ПВО условного противника, поражению аэродрома и средств связи электронными пусками авиационных ракет.

На тренировке экипажи истребительной МиГ-29 и армейской Ми-24П и Ми-8МТ авиации ЮВО в Закавказье выполнили более 20 самолетных и вертолетных вылетов.