В резиденции президента Армении состоялась официальная церемония приветствия президента Болгарии

По приглашению президента Армении Сержа Саргсяна 11-го февраля в Армению с государственным визитом прибыл президент Республики Болгария Румен Радев. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В резиденции президента Армении Сержа Саргсяна президента Болгарии Румена Радева и первую леди Болгарии Десиславу Радеву встретили президент Армении Серж Саргсян с супругой Ритой Саргсян. После церемонии встречи состоялась беседа двух президентов с глазу на глаз.



Поприветствовав президента Болгарии Румена Радева в Армении, президент Армении Серж Саргсян выразил надежу на то, что визит президента Болгарии пройдет успешно, и он вернется в свою страны с теплыми впечатлениями и достигнутыми договоренностями.

"Несмотря на то, что с моего официального визита в Болгарию прошло около 10-ти лет, я с удовольствием вспоминаю этот визит, поскольку он был полон теплоты и многочисленных дружественных проявлений. Хочу с удовлетворением заявить, господин президент, что за 25 лет у нас есть серьезные достижения. И, несмотря на то, что мы не используем полностью существующий между нашими странами потенциал, эти достижения закономерны. Закономерны, поскольку наши отношения базируются на хорошей исторической дружбе", - отметил президент Армении Серж Саргсян.

Президент Армении Серж Саргсян поздравил Болгарию в связи с председательством в Совете ЕС и пожелал успехов в деле реализации приоритетов. Он отметил также, что это важно для Армении, поскольку и Армения тоже стремится сблизиться с Евросоюзом.

«Еще раз добро пожаловать в Армению»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

Президент Болгарии Румен Радев поблагодарил Сержа Саргсяна за приглашение посетить Армению, подчеркнув, что принял его с большим удовлетворением.

"Отношения между нашими двумя странами - дружественные с исторической точки зрения. Между нашими народами, как Вы и сказали, есть много общего в вопросе исторической судьбы, и они питают большое уважение и любовь в отношении друг друга. Мы даже имеем обязательства перед нашими народами, поскольку они ожидают от нас более динамичных отношений", - сказал он.



Радев отметил, что данный визит призван восполнить пробел с учетом того, за десять лет подобных визитов не было.



"А это является наилучшей предпосылкой для развития наших отношений во всех сферах. Я очень рад, что этот визит будет иметь конкретные перспективы", - сказал он.



По словам президента Болгарии, он ожидает, что сегодня будут подписаны четыре очень важных документа о сотрудничестве.

"В состав моей делегации входят четыре человека, которые возглавляют самые важные наши организации, и в этом смысле я ожидаю, что наше сотрудничество в торгово-экономической сфере действительно активизируются", - сказал президент Болгарии Румен Радев.