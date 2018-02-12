Количество заразившихся норовирусной инфекцией на Олимпиаде увеличилось до 177 человек

Количество людей, инфицированных норовирусом на Олимпийских играх, возросло до 177 человек. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении оргкомитета, предоставленного ТАСС.

По состоянию на 11 февраля заразившихся было 158 человек.

"По состоянию на воскресенье выявлено 177 подтвержденных случаев заболевания норовирусом. За последние сутки количество заболевших возросло на 19 человек. 68 из 177 заболевших полностью выздоровели и вернулись к работе", - говорится в сообщении.

Из-за норовируса более 1200 сотрудников организации, занимающейся охраной правопорядка на Олимпиаде, были отстранены от своей работы.