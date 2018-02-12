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Юные армянские дзюдоисты завоевали медали на этапе розыгрыша Кубка Европы


Юношеская сборная Армении по дзюдо 10-11 февраля приняла участие в этапе розыгрыша Кубка Европы в Италии. Как передает «Арменпресс», под руководством старшего тренера Оганеса Давтяна выступили Юрий Исраелян (50 кг), Степа Дарбинян (55 кг), Мамикон Аветисян (81 кг).

Юрий Исраелян стал серебряным призером, Степа Дарбинян – бронзовым, а Мамикон Аветисян занял 5-е место.


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