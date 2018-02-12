Скворцова: сбор останков погибших в авиакатастрофе под Москвой будет продолжаться неделю

Сбор останков погибших при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье для проведения генетической экспертизы будет продолжаться в течение семи дней. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила в понедельник журналистам министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"Был организован сбор останков погибших. Этот процесс длительный достаточно. В течение семи дней останки будут собираться", - сказала она.





