Австралийский круизный лайнер был вынужден вернуться в порт из-за драки в очереди в туалет

Драка в очереди в туалет стала причиной возвращения австралийского круизного судна в порт. Как передает Арменпресс, об этом сообщили местные СМИ со ссылками на полицию Нового Южного Уэльса (штат на юго-востоке Австралии).

Драка вспыхнула между несколькими мужчинами, ожидавшими своей очереди в туалетную комнату воскресным утром.

"В процессе драки 37-летняя женщина, сопровождавшая одного из участвовавших в драке, ударила 21-летнего мужчину пустой винной бутылкой, что привело к порезам на коже", - говорится в сообщении полиции.

По возвращении в порт все шестеро мужчин, участвовавших в драке, и женщина, которая, предположительно, является гражданкой России, были переданы в руки полицейских и задержаны.