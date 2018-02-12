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Австралийский круизный лайнер был вынужден вернуться в порт из-за драки в очереди в туалет


Драка в очереди в туалет стала причиной возвращения австралийского круизного судна в порт. Как передает Арменпресс, об этом сообщили местные СМИ со ссылками на полицию Нового Южного Уэльса (штат на юго-востоке Австралии).

Драка вспыхнула между несколькими мужчинами, ожидавшими своей очереди в туалетную комнату воскресным утром.

"В процессе драки 37-летняя женщина, сопровождавшая одного из участвовавших в драке, ударила 21-летнего мужчину пустой винной бутылкой, что привело к порезам на коже", - говорится в сообщении полиции.

По возвращении в порт все шестеро мужчин, участвовавших в драке, и женщина, которая, предположительно, является гражданкой России, были переданы в руки полицейских и задержаны.

 

 

 

 

 




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