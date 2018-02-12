Второй черный ящик нашли на месте крушения Ан-148

Обнаружен второй "черный ящик" пассажирского самолета Ан-148, потерпевшего крушение в Раменском районе Московской области. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Обнаружен второй "черный ящик", его состояние уточняется", — сказал собеседник агентства.