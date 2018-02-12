Известный актер Роберт де Ниро назвал Америку "страдающей от временного безумия" во время выступления в Дубае по вопросу климатических изменений. Как передает Арменпресс, об этом в воскресенье сообщило агентство Associated Press.

"Я говорю о своей стране, Соединенных Штатах Америки. Не хотелось бы говорить, что мы являемся "отсталой" страной, поэтому давайте просто скажем, что мы страдаем от случая временного безумия", - приводит агентство слова актера.

Ранее Роберт де Ниро отметился в числе других голливудских актеров, выступивших с критикой политики администрации Трампа.





