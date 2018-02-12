В Японии из-за сильных снегопадов погибли семь человек

Не менее семи человек погибли за последнюю неделю в различных районах Японии из-за инцидентов, вызванных сильными снегопадами. Увечья и травмы получили около 70 человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал NHK.

Наибольшее количество жертв зафиксировано в префектуре Фукуи на побережье Японского моря, где высота сугробов в дни наиболее обильных осадков достигала двух метров. Есть также погибшие в префектуре Ниигата на берегу Японского моря и в городе Иокогама, примыкающем с юга к Токио.

Некоторые люди разбились насмерть, когда пытались чистить крыши своих домов, есть отравившиеся угарным газом в автомобилях, попавших в снежные заносы.

Сильные осадки в Японии не прекращаются уже вторую неделю. За это время на побережье Японского моря выпало больше месячной нормы снега. В результате в отдельные дни были отменены десятки авиарейсов, остановлено движение поездов на ряде направлений в центральной части страны, прекращались занятия в школах.





