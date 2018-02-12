В Оренбургской области выделят средства семьям погибших при крушении Ан-148

Власти Оренбургской области дополнительно выплатят родственникам погибших в катастрофе самолета Ан-148 по 1 миллиону рублей. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич.

Ранее глава Минтранса России Максим Соколов сообщил, что "в соответствии с федеральным законодательством всем родственникам погибших выплачивается страховка в размере более 2 миллионов рублей". Он отмечал, что также по линии регионов "будут приняты необходимые дополнительные решения в этом направлении".

"Решением губернатора Оренбургской области за каждого погибшего будет выплачено к той страховке, которая платится в соответствии с федеральным законодательством, дополнительно 1 миллион рублей", — сказал полпред, слова которого процитировали в его пресс-службе.