КНДР назвала "значимым" визит в Южную Корею ее делегации во главе с номинальным главой государства Ким Ён Намом. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщила в понедельник центральная газета республики "Нодон синмун".

"Поездка высокопоставленных делегатов послужила важным шагом для улучшения отношений между Севером и Югом, создала условия для установления мира на Корейском полуострове", - отмечает газета. Издание также информирует, что Ким Ён Нам и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин вместе посетили в Сеуле концерт ансамбля "Самчжиён".

В то же время в материале не сообщается о том, что южнокорейскому лидеру было передано послание от Ким Чен Ына с приглашением посетить КНДР.

Делегация КНДР, в состав которой также входила Ким Ё Чжон - родная сестра Ким Чен Ына, посетила Юг в период с 9 по 11 февраля. В ходе визита состоялись переговоры с Мун Чжэ Ином в Сеуле, представители КНДР также присутствовали на церемонии открытия зимней Олимпиады в Пхёнчхане.