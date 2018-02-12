В Великобритании закрыли аэропорт из-за найденной в Темзе бомбы

Пятый по величине аэропорт британской столицы "Лондон-Сити" был временно закрыт из соображений безопасности после обнаружения в реке Темзе неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в воздушной гавани.

"После обнаружения в рамках запланированных работ снаряда времен Второй мировой войны в доке короля Георга V полиция Лондона создала из соображений безопасности 214-метровую зону отчуждения. В результате аэропорт "Лондон-Сити" был закрыт", — говорится в Twitter воздушной гавани.

В Скотланд-Ярде, в свою очередь, сообщили, что бомба была обнаружена в 05.06 (08.06 мск) в воскресенье, после чего на место выехали специалисты. В 22.00 (00.00 мск) было принято "оперативное решение" оцепить район и закрыть аэропорт.