Олимпийские соревнования посетили уже более 170 тыс. зрителей

Соревнования зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане посетили 170 530 зрителей. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом журналистам сообщил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

Соревновательная часть Олимпиады стартовала 8 февраля, официально Игры открылись 9 февраля.

"С 8 февраля общее количество посетивших Игры составило 170 530 зрителей. 209 тысяч билетов было продано за рубежом, что равно 19,5 процента от общей квоты", - сказал Адамс.



