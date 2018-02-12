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США заявили о готовности к переговорам с КНДР


Вашингтон продолжит давление на КНДР, но готов к переговорам, заявил вице-президент США Майк Пенс, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Кампания по оказанию максимального давления продолжится и будет более интенсивной. Но если хотите поговорить, мы будем говорить", — сказал Пенс в интервью Washington Post.

Пенса спросили, какие шаги потребуется предпринять Пхеньяну, чтобы с него начали снимать санкции. "Не знаю. Поэтому и нужны переговоры", — ответил вице-президент США.

Официальная позиция США заключается в том, что КНДР сначала должна отказаться от ядерной и ракетной программ, и лишь затем Вашингтон согласится на переговоры.

 




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