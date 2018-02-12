В 2018-м году Армения представит свою туристическую привлекательность в Берлине, Дубае и на других целевых рынках

Мероприятия по повышению узнаваемости и туристической привлекательности Армении не ограничатся участием в международных выставках: планируются также рекламные кампании и проведение дней Армении на целевых рынках. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказала руководитель маркетинговой группы Фонда развития туризма в Армении Астхик Чаплин, представив детали по ряду мероприятий.

17 армянских туристических организаций примут участие в выставке «ITB Berlin 2018»

В рамках совместных программ, разработанных с Госкомитетом по туризму Армении, армянские туристические компании 7-11-го марта примут участие в ежегодной выставке ITB в Берлине – единым павильоном. В этом году в этой выставке примут участие свыше 180 стран. Как рассказала руководитель маркетинговой группы Фонда развития туризма в Армении Астхик Чаплин, Армении следует работать над повышением своей узнаваемости, что достижимо распространением информации среди иностранных коллег. «Вы знаете, что когда пытаешься представиться иностранцам как житель Армении, часто приходится объяснять – где она находится, чем известна и пр. Участие в выставках позволяет донести всю информацию до туроператоров, с которыми становится возможным и наладить сотрудничество»,- сказала Астхик Чаплин.

По ее словам, в этом году им удалось арендовать для армянского павильона большую территорию, а также занять удобное для деловых общений место на территории выставки.

«Мини-день» Армении в Берлине

В этом году, кроме участия в выставке, Армения организует в Берлине свой «мини-день». «9-го марта, с 12։30 до 14։30, в другом павильоне выставки состоится рекламная акция Армении. Всем посетителям раздадут сувениры, буклеты, будет демонстрация достопримечательностей с помощью очков виртуальной действительности (VR). Состоится также тестирование армянских напитков и блюд. Мы хотим, чтобы общение B2B происходило не только в формальном виде»,- сказала руководитель маркетинговой группы Фонда развития туризма в Армении Астхик Чаплин.

По ее словам, в организации мероприятий значительно помогло посольство Армении в Германии и лично посол Ашот Смбатян.

После Берлина – в Дубай, на выставку «ATM Dubai 2018»

По словам Астхик Чаплин, участие в Дубае будет более ограниченным, однако не менее важным, с учетом роли стран Персидского залива в развитии туризма в Армении. «Мы ведем переговоры с организаторами, и очень скоро пошлем приглашения нашим тур-операторам, чтобы узнать, кто заинтересован в участии. Это важная выставка, поскольку страны Персидского залива являются для нас целевыми»,- сказала Чаплин.

По ее словам, в этом году выставка «ATM Dubai 2018» состоится 22-25-го апреля. В течение года Армения примет участие еще в одной из международных выставок – по выбору тур-операторов.

Участие в интернет-выставке Profi.Travel

В этом году, кроме участия в указанных выставках, Армения примет участие и в очень популярной в Грузии и странах СНГ интернет-выставке Profi.Travel. туристический портал Profi.Travel представит в формате B2B Армению на различных площадках.