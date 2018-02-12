Католикос Гарегин Второй выразил соболезнования Патриарху Кириллу

Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин Второй направил телеграмму соболезнования Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу в связи с трагедией в небе над Подмосковьем. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного Святого Эчмиадзина. Католикос всех армян Гарегин Второй от своего имени, от имени всего армянского духовенства и народа выразил соболезнования главе РПЦ, а также всем родным и близким погибших, пожелав им стойкости и утешения.

11 февраля 2018 года самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва ― Орск пропал с радаров через несколько минут после вылета из московского аэропорта «Домодедово». Обломки самолета нашли в Раменском районе Московской области, вблизи населенного пункта Степановское. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выживших нет. 12 февраля объявлен днем траура в Оренбургской области.