С сожалением, молитвой и покаянием: начинается Большой 48-дневный пост

В этом году период Великого поста начинается 12 февраля. Он длится 40 дней, от Великой Масленицы до Вербного воскресенья. Сразу за сорокадневным постом следует ещё недельный пост – Страстная Седмица. В этом году Св. Пасха будет отмечаться 5-го апреля.

В период поста в пищу употребляются продукты исключительно растительного происхождения. В течение поста отказываются не только от определённых видов еды, но и от страстных увлечений, многословия, лжи, ругательств и других грехов.

Бесполезно отказываться от пищи, не отказываясь при этом от греха. «Сатана тоже всегда в посте, ничего не ест, но не прекращает грешить и грешит без устали», – говорит Св. Григорий Татеваци. В «Нагорной проповеди» Христос так говорит о посте: «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Матф. 6: 16-18). Наш Господь учит нас, в каком духе надо всё это совершать. Как болезнь влияет на тело человека, так и грех влияет на его душу.

Не через пост прощаются грехи, а волею и милостью Божией. Однако соблюдение поста играет немаловажную роль в деле очищения от грехов. Раскаяние, молитва, епитимья – вот основные условия для получения прощения и исцеления силой Божией.

40 дней поста – это период говения и покаяния; они символизируют сорокадневную молитву Христа в пустыне, когда после крещения Иисус «поведён был Духом в пустыню. Там сорок дней Он был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни» (Лук. 4: 1-3). Иисус взял на Себя подвиг поста ради спасения рода человеческого, вместо человеков Он принял покаяние, чтобы покаяние всех постящихся обрело реальный смысл, ибо совершается по Его примеру.

Великий Пост охватывает семь воскресений, отражающих восемь особо памятных событий: Жизнь в раю (Истинная Масленица), Изгнание, Возвращение блудного сына, Притчу о неверном Домоправителе, Притчу о неправедном Судье, Пророчество о Втором пришествии и Въезд в Иерусалим (Цахказард / Вербное воскресенье).

Средина (Мичинк) делит Великий Пост на две половины. Пост в этот день не нарушается. Только по народной традиции в этот день выпекается постная гата из незаквашенного теста.

Древними канонами от Великой Масленицы до самой Пасхи были запрещены венчания и матах (раздача милостыни в виде мяса). Однако постановлением католикоса Вазгена I было дано разрешение совершать таинство венчания в субботние и воскресные дни Великого поста, за исключением всех дней Страстной Седмицы.