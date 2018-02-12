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Карен Карапетян выразил соболезнования Дмитрию Медведеву


Премьер-министр Армении Карен Карапетян направил телеграмму соболезнования своему российскому коллеге Дмитрию Медведеву в связи с крушением самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний». Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.
В телеграмме, в частности, говорится: «С чувством глубокой скорби воспринял трагическую весть о крушении самолёта Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Раменском районе Московской области, унесшем жизни десятков людей.
От имени Правительства Республики Армения и от себя лично выражаю глубокие соболезнования. 
Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших в авиакатастрофе».

 




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