Сопредседатели Минской группы ОБСЕ приняли совместное заявление по итогам визита в регион

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (Соединенные Штаты Америки) 7-го февраля в Баку встретились с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Армении Сержем Саргсяном в Ереване 9 февраля. Как сообщает Арменпресс, по итогам визита сопредседатели приняли совместное заявление, в котором, в частности, говорится:

“В обеих столицах они также провели консультации с соответствующими министрами иностранных дел обеих стран. Сопредседатели также 9-11 февраля отправились в Нагорный Карабах, чтобы встретиться с фактическими властями и посетили конкретные места в районах Зангелан, Кубатлы, Агдам, Лачин и Кельбаджар.

Сопредседатели подчеркнули важность добросовестного выполнения всех договоренностей, достигнутых на саммите в октябре 2017 года в Женеве и на предыдущих саммитах, в частности, в Вене и Санкт-Петербурге.

Сопредседатели выразили глубокую озабоченность в связи с недавней гибелью людей на линии соприкосновения. Сопредседатели призывают стороны предпринять дополнительные шаги для сокращения напряженности в связи с достигнутыми в Женеве договоренностями и соблюдать режим прекращения огня. Сопредседатели также призывают стороны воздерживаться от подстрекательских заявлений и провокационных действий.

Сопредседатели вновь заявляют о своей решимости помочь сторонам найти мирное решение конфликта на основе основных принципов Хельсинкского акта, включая неприменение силы, территориальную целостность и равноправие и право народов на самоопределение.

Сопредседатели приветствовали намерение сторон продолжить интенсивные переговоры с учетом нынешнего избирательного периода”.