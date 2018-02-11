Среди жертв крушения пассажирского самолета Ан-148 есть два армянина

Среди жертв крушения пассажирского самолета Ан-148 под Москвой 11 февраля есть два армянина. Ранее «Арменпресс» сообщал, что второй пилот самолета Сергей Гамборян был армянином. Сайт ural56.ru опубликовал список погибших пассажиров, среди которых значится также Варсик Севоян.

Ранее стали известны имена членов погибшего экипажа самолета Ан-148, который потерпел крушение днем 11 февраля в Подмосковье:

Валерий Губанов – командир экипажа

Сергей Гамборян – второй пилот

Анастасия Славинская – бортпроводник

Виктория Коболь – бортпроводник

Олег Сергеев – техник

Андрей Рябинин – техник

Как передает Арменпресс, по словам источника «Lenta.ru», неподалеку от места падения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья найдены обломки второго воздушного судна. Другой источник не исключил, что этим судном мог оказаться вертолет, и предположил, что они могли столкнуться в воздухе.

Пассажирский самолет Ан-148 пропал с радаров сразу после взлета из московского аэропорта Домодедово и, предположительно, упал в Раменском районе Подмосковья около 14:27 часов по московскому времени (15:27 по ереванскому). Он выполнял рейс по маршруту Домодедово - Орск.

Как передает Арменпресс, в экстренных службах ТАСС сообщили, что на борту самолета находились 65 человек и экипаж.

МЧС России подтвердило обнаружение обломков самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья и направило спасателей на место предполагаемого падения самолета в Подмосковье. Открыта горячая линия, информацию можно получить по телефону - 8-800-775-17-17.

СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Ан-148 в Подмосковье, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Причиной крушения могли стать погодные условия, а также ошибка экипажа, сообщил источник в экстренных службах.

На борту самолета "Саратовских авиалиний" находился 71 человек, сообщил источник.

Источник сообщил, что выживших в результате крушения в Подмосковье самолета Ан-148, на борту которого находился 71 человек, нет.