Время в Ереване: 11:07:36,   11 Февраль

Второй пилот погибшего экипажа Ан-148 –армянин: причиной крушения могло быть столкновение с вертолетом


Стали известны имена членов погибшего экипажа самолета Ан-148, который потерпел крушение днем 11 февраля в Подмосковье. Это:

Валерий Губанов – командир экипажа 

Сергей Гамборян – второй пилот 

Анастасия Славинская – бортпроводник 

Виктория Коболь – бортпроводник 

Олег Сергеев – техник 

Андрей Рябинин – техник 

Как передает Арменпресс, по словам источника «Lenta.ru», неподалеку от места падения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья найдены обломки второго воздушного судна. Другой источник не исключил, что этим судном мог оказаться вертолет, и предположил, что они могли столкнуться в воздухе.

Пассажирский самолет Ан-148 пропал с радаров сразу после взлета из московского аэропорта Домодедово и, предположительно, упал в Раменском районе Подмосковья около 14:27 часов по московскому времени (15:27 по ереванскому). Он выполнял рейс по маршруту Домодедово - Орск.

Как передает Арменпресс, в экстренных службах ТАСС сообщили, что на борту самолета находились 65 человек и экипаж.

МЧС России подтвердило обнаружение обломков самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья и направило спасателей на место предполагаемого падения самолета в Подмосковье. Открыта горячая линия, информацию можно получить по телефону -  8-800-775-17-17.

СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Ан-148 в Подмосковье, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Причиной крушения могли стать погодные условия, а также ошибка экипажа, сообщил источник в экстренных службах.

На борту самолета "Саратовских авиалиний" находился 71 человек, сообщил источник. 

Источник сообщил, что выживших в результате крушения в Подмосковье самолета Ан-148, на борту которого находился 71 человек, нет.

 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации