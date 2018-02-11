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В Армении стартовал чемпионат дружбы по гиревому двоеборью


Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, принимают участие в дружественном чемпионате по гиревому двоеборью. В двухдневных состязаниях, которые проводятся в спортивном комплексе соединения, принимают участие более 150  военнослужащих из силовых структур двух стран Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов. Спортсмены выступают в семи весовых категориях от 63 кг до свыше 95 кг.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, при подготовке к состязаниям военнослужащие в течение месяца ежедневно выполняли специальные упражнения с гирями 16, 24 и 32 кг на скорость и выносливость.

По условиям состязания все участники в своей весовой категории должны выполнить два упражнения гирями весом 24 кг -  толчок двух гирь руками от груди и рывок гири поочередно правой и левой рукой с выносом над головой.

По итогам дружественного чемпионата, военнослужащие, занявшие призовые места в командном и личном зачете, будут награждены кубками, ценными призами, медалями и грамотами.

 




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