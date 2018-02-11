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В Котайкской области спасатели вытащили застрявшие в снегу машины


11 февраля в 04:44 часов  в МЧС РА поступило сообщение о том, что в селе Анкаван Котайкской области в снегу застряла машина, необходима  помощь спасателей.

На место выехал боевой  расчет.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   МЧС  РА, спасатели вытащили из сугроба Opel с г/н 34 AQ 694 (2 пассажира).

11 февраля в 03:50 часов  в МЧС РА поступило сообщение о том, что на склоне горы Алибекблиз  села Цахкадзор Котайкской области в снегу застряла машина, необходима  помощь спасателей.

На место выехал боевой  расчет.

Спасатели вытащили из сугроба Toyota HiAce с г/н 34 PO 337  (2 пассажира).

11 февраля в 00:57 часов  в МЧС РА поступило сообщение о том, что на склоне горы Алибекблиз  села Цахкадзор Котайкской области в снегу застряла машина, необходима  помощь спасателей.

На место выехал боевой  расчет.

Спасатели вытащили из сугроба УАЗ  с г/н  74 NM 777  (2 пассажира).




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