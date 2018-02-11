В Котайкской области спасатели вытащили застрявшие в снегу машины

11 февраля в 04:44 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что в селе Анкаван Котайкской области в снегу застряла машина, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, спасатели вытащили из сугроба Opel с г/н 34 AQ 694 (2 пассажира).

11 февраля в 03:50 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что на склоне горы Алибекблиз села Цахкадзор Котайкской области в снегу застряла машина, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет.

Спасатели вытащили из сугроба Toyota HiAce с г/н 34 PO 337 (2 пассажира).

11 февраля в 00:57 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что на склоне горы Алибекблиз села Цахкадзор Котайкской области в снегу застряла машина, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет.

Спасатели вытащили из сугроба УАЗ с г/н 74 NM 777 (2 пассажира).