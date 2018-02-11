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Вопрос соглашения между Арменией и США  об исключении двойного налогообложения будет обсуждаться в марте


Вопрос соглашения между Арменией и США  об исключении двойного налогообложения будет обсуждаться в марте – в ходе очередного заседания межправительственной комиссии. Как  передает Арменпресс, об этом сообщил министр финансов РА Вардан Арамян, отметив, что соглашение  создаст новые  возможности для  углубления экономических связей с США. 

«Этот вопрос всегда находился в повестке. В последнее время с моей стороны  он активизировался: я встречался с послом США, мы  рассмотрели этот вопрос. Поскольку мы год от года, кажется, топчемся на месте, я хочу попросить  своих партнеров представить свой пакет документов, а мы – свой, чтобы сопоставить их. В любом случае, мы  уверены, что отсутствие  подобного соглашения тормозит принятие позитивных решений со стороны хозяйствующих субъектов», - сказал министр. 

По его словам, у них перед глазами пример компании «Контур глобал», которая вошла в Армению через  компанию, созданную в Люксембурге. 

«Возникает логичный вопрос: почему внедрение  состоялось через американскую компанию? Ответ прост: у нас с Люксембургом заключено соглашение, исключающее двойное  налогообложение. И это внушает уверенность, каким должен быть принцип международного налогообложения. Естественно, будь я на месте этой  компании, то сам принял бы такое  решение», - сказал Вардан Арамян.

Министр затруднился назвать сроки работ вокруг соглашения, но отметил самое важное: министр финансов США уже высказался  положительно относительно этого вопроса.

Конгрессмены от Калифорнии, республиканец Дэвид Валадо и демократ Бред Шерман направили письмо за подписью представителей  обеих партий министру  финансов США Стивену  Мнучину – с призывом возобновить переговоры с Арменией относительно соглашения между Арменией и США  об исключении двойного налогообложения.

Рамочное  соглашение между Арменией и США о торговле и инвестициях было подписано в 2015г. Оно открывает путь к заключению соглашения  об исключении двойного налогообложения. Подобное  соглашение  с США  уже заключили страны  Прибалтики, Мальта, Ямайка, Словения и др. Армения  заключила подобное соглашение с Австрией, Канадой, Францией, Бельгией, Китаем, Италией, Польшей, Россией, Соединенным Королевством, Нидерландами и др.




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