Вопрос соглашения между Арменией и США об исключении двойного налогообложения будет обсуждаться в марте – в ходе очередного заседания межправительственной комиссии. Как передает Арменпресс, об этом сообщил министр финансов РА Вардан Арамян, отметив, что соглашение создаст новые возможности для углубления экономических связей с США.

«Этот вопрос всегда находился в повестке. В последнее время с моей стороны он активизировался: я встречался с послом США, мы рассмотрели этот вопрос. Поскольку мы год от года, кажется, топчемся на месте, я хочу попросить своих партнеров представить свой пакет документов, а мы – свой, чтобы сопоставить их. В любом случае, мы уверены, что отсутствие подобного соглашения тормозит принятие позитивных решений со стороны хозяйствующих субъектов», - сказал министр.

По его словам, у них перед глазами пример компании «Контур глобал», которая вошла в Армению через компанию, созданную в Люксембурге.

«Возникает логичный вопрос: почему внедрение состоялось через американскую компанию? Ответ прост: у нас с Люксембургом заключено соглашение, исключающее двойное налогообложение. И это внушает уверенность, каким должен быть принцип международного налогообложения. Естественно, будь я на месте этой компании, то сам принял бы такое решение», - сказал Вардан Арамян.

Министр затруднился назвать сроки работ вокруг соглашения, но отметил самое важное: министр финансов США уже высказался положительно относительно этого вопроса.

Конгрессмены от Калифорнии, республиканец Дэвид Валадо и демократ Бред Шерман направили письмо за подписью представителей обеих партий министру финансов США Стивену Мнучину – с призывом возобновить переговоры с Арменией относительно соглашения между Арменией и США об исключении двойного налогообложения.

Рамочное соглашение между Арменией и США о торговле и инвестициях было подписано в 2015г. Оно открывает путь к заключению соглашения об исключении двойного налогообложения. Подобное соглашение с США уже заключили страны Прибалтики, Мальта, Ямайка, Словения и др. Армения заключила подобное соглашение с Австрией, Канадой, Францией, Бельгией, Китаем, Италией, Польшей, Россией, Соединенным Королевством, Нидерландами и др.