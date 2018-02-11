В Армении военные медики проводят мероприятия по предупреждению заболеваемости военнослужащих ЮВО

Военные медики в связи с повышенным риском в зимний период острых респираторных заболеваний проводят ряд дополнительных мероприятий, направленных на предупреждение заболеваемости военнослужащих российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в подразделениях Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов включена обязательная термометрия личного состава, исключены мероприятия с возможным переохлаждением военнослужащих. Военными медиками в подразделениях ежедневно проводится мониторинг санитарно-гигиенических условий размещения военнослужащих, а также визуальное обследование военнослужащих на утренних осмотрах и вечерних построениях.

Кроме того, в столовых организована выдача витаминов, лука и чеснока. В местах проживания военнослужащих осуществляется постоянный контроль поддержания температурного режима, регулярного проветривания и кварцевания.

В медицинских учреждениях российского соединения в Закавказье создан и поддерживается необходимый запас препаратов общей профилактики, средств экстренной профилактики болезней органов дыхания, противогриппозных и дезинфекционных средств.