Время в Ереване: 11:07:36,   11 Февраль

В Армении потеплеет на 4-6 градусов


В Армении 11  февраля днем, 12 февраля – отдельных районах, 13  февраля во второй  половине дня  и 14 февраля на значительной территории республики время от времени ожидаются дожди. 15-16 февраля погода ожидается без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.  

Температура  воздуха 12 февраля повысится на 4-6 градусов.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Гидрометцентра  МЧС РА, в Ереване 11 февраля днем и 12 февраля  в отдельных районах города ожидаются слабые кратковременные осадки, 13 февраля  во второй  половине дня и 14 февраля  время  от времени ожидается дождь. 15-16 февраля погода ожидается без осадков.




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации