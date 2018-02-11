В Армении потеплеет на 4-6 градусов

В Армении 11 февраля днем, 12 февраля – отдельных районах, 13 февраля во второй половине дня и 14 февраля на значительной территории республики время от времени ожидаются дожди. 15-16 февраля погода ожидается без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха 12 февраля повысится на 4-6 градусов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Гидрометцентра МЧС РА, в Ереване 11 февраля днем и 12 февраля в отдельных районах города ожидаются слабые кратковременные осадки, 13 февраля во второй половине дня и 14 февраля время от времени ожидается дождь. 15-16 февраля погода ожидается без осадков.