Предложения о снижении налогового бремени должны  уравновешиваться иными решениями – замминистра финансов օ внеочередном заседании блока «Елк»

Изменения положений в Налоговом кодексе должны сопровождаться и другими предложениями относительно налоговых сборов.

Как передает Арменпресс, так сказал на семинаре для представителей СМИ замминистра финансов Давид Ананян, комментируя проект закона «Об изменениях в Налоговом кодексе», включенный в повестку предстоящего 16 февраля внеочередного заседания блока «Елк».

«Созывая внеочередное заседание, оппозиция преследовала определенную цель. Например, фракция «Царукян» внесет предложения об изменениях в шкале подоходных налогов. Будут новые предложения о снижении акцизного налога на сжиженный газ и дизтопливо. Но любое предложение о снижении налогового бремени при отсутствии предложений о восстановлении или уравновешивания его воздействия, является спекуляцией. Это золотой закон», - сказал замминистра.

По его словам, если предложения будут односторонние, значит, это просто болтовня – с целью эмоционального воздействия на общественность.

Он подчеркнул, что правительство еще в 2016г. предвидело, что налоговые изменения приведут к росту цен, но сознательно провели их - с целью обеспечения долгосрочного экономического роста.