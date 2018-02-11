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Предложения о снижении налогового бремени должны  уравновешиваться иными решениями – замминистра финансов օ внеочередном заседании блока «Елк»


Изменения  положений  в  Налоговом кодексе  должны сопровождаться и другими предложениями относительно налоговых сборов.

Как  передает Арменпресс, так  сказал на семинаре  для представителей СМИ замминистра финансов Давид Ананян, комментируя проект закона «Об изменениях в Налоговом кодексе», включенный в повестку предстоящего 16 февраля внеочередного заседания блока «Елк».

«Созывая внеочередное заседание, оппозиция  преследовала определенную цель. Например, фракция  «Царукян» внесет предложения об изменениях в шкале подоходных налогов. Будут новые предложения о снижении акцизного налога на сжиженный  газ и дизтопливо. Но любое предложение о снижении налогового бремени при отсутствии предложений  о восстановлении или уравновешивания его воздействия, является спекуляцией. Это золотой  закон», - сказал замминистра.

По его словам, если предложения будут односторонние, значит, это просто болтовня – с целью эмоционального воздействия  на общественность.

Он подчеркнул, что правительство еще в 2016г. предвидело, что налоговые  изменения  приведут к росту  цен, но сознательно провели их  - с целью обеспечения долгосрочного экономического роста.




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