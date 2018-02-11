На улице Паруйра Севака сгорел киоск

11 февраля в 01:17 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что произошло возгорание в киоске на перекрестке ереванских улиц Рубиняна и Севака.

На место выехал боевой расчет.

Огонь был купирован в 01:43 часов, потушен – в 02:50.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, выяснилось, что сгорели деревянные части крыши (7 кв/м) и кабель (10 м) киоска на улице Паруйра Севака, 53/3. Инвентарь обгорел (20 кв/м).