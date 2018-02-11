Время в Ереване: 11:07:36,   11 Февраль

На улице Паруйра Севака сгорел киоск


11 февраля в 01:17  часов  в МЧС РА поступило сообщение о том, что произошло возгорание  в  киоске на перекрестке ереванских улиц  Рубиняна и Севака.

На место выехал боевой  расчет.

Огонь был купирован в 01:43 часов, потушен – в 02:50.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, выяснилось, что сгорели деревянные части крыши (7 кв/м)  и кабель (10 м) киоска на  улице Паруйра Севака, 53/3. Инвентарь обгорел (20 кв/м).

 




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