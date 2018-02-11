Осужденный установил два рекорда с гирями

В УИУ «Артик» Минюста РА осужденный установил два рекорда.

По инициативе председателя Ширакского представительства НОК Армена Бадеяна и автор «Богатырской книги», глава Ассоциации богатырей Вардана Товмасяна в мае-2017 в УИУ «Артик» осужденный Артур Карапетян установил рекорд: он поднимал 6-килограммовые гири попеременно левой и правой рукой - 12782 раз в течение 2 часов 32 минут. Для регистрации рекорда материалы направлены в о/о «Книга богатырских рекордов».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Ширакского представительства НОК, 9 мая-2917 в УИУ «Артик» жюри собралось в расширенном составе, чтобы зафиксировать рекорд. В составе жюри были Армен Бадеян, Вардан Товмасян, председатель Федерации силового троеборья, двукратный чемпион мира и Европы Гагик Сароян и директор Артикской спортшколы Гукас Гукасян.

На этот раз Артур Карапетян установил двойной рекорд: 105 поднятий 8-килограммовой гири за минуту и 10.000 поднятий (до плеча) 7-килограммовой гири за 2 часа.

Арменуи Мхоян