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Осужденный установил два рекорда с гирями


В  УИУ «Артик» Минюста РА осужденный установил два рекорда.

По инициативе председателя Ширакского представительства НОК Армена Бадеяна и автор «Богатырской книги», глава Ассоциации богатырей Вардана Товмасяна в мае-2017 в УИУ «Артик» осужденный Артур Карапетян установил рекорд: он поднимал 6-килограммовые  гири попеременно левой и правой  рукой - 12782 раз в течение  2 часов 32 минут. Для регистрации рекорда материалы  направлены в о/о «Книга богатырских рекордов».

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе Ширакского представительства НОК, 9 мая-2917 в УИУ «Артик»  жюри собралось в расширенном составе, чтобы  зафиксировать рекорд. В составе  жюри были Армен Бадеян, Вардан Товмасян, председатель Федерации силового троеборья, двукратный чемпион мира и Европы Гагик  Сароян и директор Артикской спортшколы Гукас Гукасян.

На этот раз Артур Карапетян установил двойной рекорд: 105 поднятий 8-килограммовой гири за минуту и 10.000 поднятий (до плеча) 7-килограммовой гири за 2 часа.

 

Арменуи Мхоян




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