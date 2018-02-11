Начался Барекендан (Масленица): 11 февраля праздник, со следующего дня – Великий Пост

11 февраля Армянская апостольская церковь празднует Масленицу (Барекендан). Перед Великим Постом празднуют Бун Барекендан (истинная Масленица). Она длится 48 дней – до Воскресения.

Как передает Арменпресс, в это время разрешается постная пища, игры, развлечения.

Дословно Барекендан означает «доброе житие», "радость жизни". Это воспоминание о человеческом счастье, которым наслаждались Адам и Ева в раю. Праздник символизирует добродетели. В этот день люди выходят из траура, начинают радоваться, забывают о страданиях и готовятся к самому строгому — Великому Посту. В этот период люди отказываются не только от скоромной пищи, но и от дурных привычек, от злословия, вранья, ругани и др.

В воскресенье в честь праздника Масленицы в кафедральном соборе Сурб Саркис Араратской патриаршей епархии начнется настоящий карнавал. Участники веселого праздника в масках, с песнями и танцами, в сопровождении сказочных героев дойдут до Площади Свободы, где их ждет красочное мероприятие, организованное молодежными организациями епархии при поддержке мэрии Еревана и министерства культуры Армении.

В старину Барекендан ждали с нетерпением, долго к ней готовились, накрывали стол обильными угощениями. Готовили разнообразные блюда из баранины, курятины, обилие сладостей.