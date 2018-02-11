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Премьер видит хорошую базу для экономического роста: Карен Карапетян доволен показателями-2017 в Котайкской  области


Премьер-министр РА Карен Карапетян побывал в  Котайкской  области с целью ознакомления результатами-2017 и планами на 2018г.

«Мы  начинаем визиты  в  области.  По инициативе Министерства территориального управления и развития создана окончательная система и архитектура управления,  в которую включены  все  области. Так что у нас довольно хорошие  перспективы для  обеспечения экономического роста, что дает нам основание провести серьезные  преобразования в сфере управления – во всех звеньях», - как  передали Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, сказал премьер. 

Губернатор Котайка Карапет Гулоян представил макроэкономические  показатели, которые  выше прошлогодних. В целом в области осуществлено частных инвестиций  на 60 млрд др., создано 2000 рабочих мест. В 2018г. намечено осуществить частных инвестиций  на 66 млрд др. и создать 2100 новых рабочих мест. 

Карен Карапетян отметил, что в  целях стимулирования  бизнеса и выполнения  конкретных инвестиционных программ и создания  рабочих мест следует рассмотреть и возможность бесплатного предоставления  частнику недействующего государственного и общинного имущества.   

Глава  правительства подчеркнул, что в этом году особое  внимание  будет уделяться животноводству – проводя программы  субсидирования, поскольку «у  нашей страны  нет проблемы  рынка, учитывая особый  торговый  режим со странами ЕАЭС, ЕС, США и Ирана».  С этой  целью Карен Карапетян призвал  ответственных лиц сферы  сельского хозяйства расширить программы  развития  племенных хозяйств и повысить планку на 2018г.

В промышленности в 2017г. выработано продукции на 162 млрд др. – против  136 млрд в 2016г. В прошлом году  в  Котайкской области  осуществлено строительных  работ на 43 млрд др. (по сравнению с 2016г. рост 350%).

Приоритетным направлением экономики области является туризм. Здксь действуют 80 гостиниц  и комплексов. В 2016г в области отмечено 420.000 туристов, в 2017г. – 490.000.

В рамках проекта «Чистая Армения» ликвидировано 16 свалок. В текущем году  будет ликвидировано еще 9. По словам губернатора в результате  строительства завода по переработке мусора будет уничтожено еще 10 свалок. 

Карен Карапетян выразил удовлетворение темпами сбора налогов на  утилизацию мусора, отметив, что в этой  сфере область приближается к самоокупаемости.

«Субсидии на утилизацию назад отбирать не  будем – сами решайте, в каком направлении их использовать», - сказал премьер. 

В сфере здравоохранения оптимизирована одна школа, в этом году  будет оптимизирована еще одна. Было доложено, что соотношение  учитель-ученик в  области составляет  11,8%, число учеников в 2017г. выросло на 600 человек. На вопрос премьера было доложено, что в 21 школе  из 90 школ по области, в обязательном порядке преподается 3 иностранных языка, развивается сотрудничество с зарубежными образовательными учреждениями.

В сфере здравоохранения доля  платных услуг в 2017г. составила 40% - против 31 в 2016г. в текущем году  предполагается довести эту  цифру до 49,2%.  Общая сумма платных услуг составила 376,1 млн др., против 331 млн в 2015г. в 2018 предполагается довести ее до 450 млн др.

Подводя итоги совещания, Карен Карпетян отметил: «В 2018г. нам предстоит сделать много. От глав общин и других партнеров я жду  более эффективной  работы. Мы  должны учесть все  варианты  решения  проблем, рассмотреть возможности, рассчитать ресурсы и двигаться вперед. Мы  всегда будем рядом с теми, кто возьмет на себя больше дел, чтобы, помогая друг другу, идти дальше».




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