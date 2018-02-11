Премьер видит хорошую базу для экономического роста: Карен Карапетян доволен показателями-2017 в Котайкской  области

Премьер-министр РА Карен Карапетян побывал в Котайкской области с целью ознакомления результатами-2017 и планами на 2018г.

«Мы начинаем визиты в области. По инициативе Министерства территориального управления и развития создана окончательная система и архитектура управления, в которую включены все области. Так что у нас довольно хорошие перспективы для обеспечения экономического роста, что дает нам основание провести серьезные преобразования в сфере управления – во всех звеньях», - как передали Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, сказал премьер.

Губернатор Котайка Карапет Гулоян представил макроэкономические показатели, которые выше прошлогодних. В целом в области осуществлено частных инвестиций на 60 млрд др., создано 2000 рабочих мест. В 2018г. намечено осуществить частных инвестиций на 66 млрд др. и создать 2100 новых рабочих мест.

Карен Карапетян отметил, что в целях стимулирования бизнеса и выполнения конкретных инвестиционных программ и создания рабочих мест следует рассмотреть и возможность бесплатного предоставления частнику недействующего государственного и общинного имущества.

Глава правительства подчеркнул, что в этом году особое внимание будет уделяться животноводству – проводя программы субсидирования, поскольку «у нашей страны нет проблемы рынка, учитывая особый торговый режим со странами ЕАЭС, ЕС, США и Ирана». С этой целью Карен Карапетян призвал ответственных лиц сферы сельского хозяйства расширить программы развития племенных хозяйств и повысить планку на 2018г.

В промышленности в 2017г. выработано продукции на 162 млрд др. – против 136 млрд в 2016г. В прошлом году в Котайкской области осуществлено строительных работ на 43 млрд др. (по сравнению с 2016г. рост 350%).

Приоритетным направлением экономики области является туризм. Здксь действуют 80 гостиниц и комплексов. В 2016г в области отмечено 420.000 туристов, в 2017г. – 490.000.

В рамках проекта «Чистая Армения» ликвидировано 16 свалок. В текущем году будет ликвидировано еще 9. По словам губернатора в результате строительства завода по переработке мусора будет уничтожено еще 10 свалок.

Карен Карапетян выразил удовлетворение темпами сбора налогов на утилизацию мусора, отметив, что в этой сфере область приближается к самоокупаемости.

«Субсидии на утилизацию назад отбирать не будем – сами решайте, в каком направлении их использовать», - сказал премьер.

В сфере здравоохранения оптимизирована одна школа, в этом году будет оптимизирована еще одна. Было доложено, что соотношение учитель-ученик в области составляет 11,8%, число учеников в 2017г. выросло на 600 человек. На вопрос премьера было доложено, что в 21 школе из 90 школ по области, в обязательном порядке преподается 3 иностранных языка, развивается сотрудничество с зарубежными образовательными учреждениями.

В сфере здравоохранения доля платных услуг в 2017г. составила 40% - против 31 в 2016г. в текущем году предполагается довести эту цифру до 49,2%. Общая сумма платных услуг составила 376,1 млн др., против 331 млн в 2015г. в 2018 предполагается довести ее до 450 млн др.

Подводя итоги совещания, Карен Карпетян отметил: «В 2018г. нам предстоит сделать много. От глав общин и других партнеров я жду более эффективной работы. Мы должны учесть все варианты решения проблем, рассмотреть возможности, рассчитать ресурсы и двигаться вперед. Мы всегда будем рядом с теми, кто возьмет на себя больше дел, чтобы, помогая друг другу, идти дальше».