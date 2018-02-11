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В Ереване  гражданин упал в шахту  лифта: его состояние  тяжелое


10 февраля в 22:15 часов  в МЧС РА поступило сообщение о том, что в д.№44 на пр.Комитаса человек упал в шахту  лифта. Необходима помощь.

На место выехал боевой  расчет, спасательная группа особого назначения, оперативная группа ЦКУ МЧС РА и инструктор психологической  службы.  

Выяснилось, что лифт застрял между 7 и 6 этажами, в кабине Л.Х. (1986 г/р), которого безуспешно пытались вызволить местным и силами. В результате  гражданин упал в шахту лифта.

Спасатели вытащили Л.Х. из шахты, оказал первую помощь и поднесли к машине  скорой  помощи. Пострадавший  госпитализирован  в МЦ «Эребуни», где медики оценили его состояние  как  тяжелое.




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