В Ереване  гражданин упал в шахту  лифта: его состояние  тяжелое

10 февраля в 22:15 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что в д.№44 на пр.Комитаса человек упал в шахту лифта. Необходима помощь.

На место выехал боевой расчет, спасательная группа особого назначения, оперативная группа ЦКУ МЧС РА и инструктор психологической службы.

Выяснилось, что лифт застрял между 7 и 6 этажами, в кабине Л.Х. (1986 г/р), которого безуспешно пытались вызволить местным и силами. В результате гражданин упал в шахту лифта.

Спасатели вытащили Л.Х. из шахты, оказал первую помощь и поднесли к машине скорой помощи. Пострадавший госпитализирован в МЦ «Эребуни», где медики оценили его состояние как тяжелое.