В Иордании после удара Израиля по Сирии упали обломки неизвестного снаряда

Обломки неизвестного военного снаряда упали в провинции Ирбид на северо-западе Иордании после авиаудара, нанесенного Израилем по территории Сирии, сообщили местные органы безопасности. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, израильские ВВС атаковали рано утром в субботу военную базу на сирийской территории после перехвата над Израилем беспилотника, запущенного из Сирии.

Сирийские ПВО дали массированный ответ на атаку, в результате потерпел крушение израильский истребитель F-16, один из пилотов катапультировался и находится в израильской больнице в тяжелом состоянии. Тель-Авив заявляет, что не стремится к эскалации ситуации, но отмечает, что инцидент "пока не исчерпан", а армия "полна решимости". "Соответствующие органы работают сейчас с кусками предмета военного характера, упавшими в ненаселенном районе в пункте Малка в провинции Ирбид, источник предмета пока не установлен", — сообщается в заявлении органов безопасности Иордании, поступившем в РИА Новости.