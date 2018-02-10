Про Боба Марли сделают полнометражный мультфильм

Анимация с позитивными вибрациями: Universal и Fox займутся производством анимационного фильма по мотивам творчества Боба Марли. Как передает Арменпресс, сообщает Variety.

Сценаристом полнометражного мультфильма станет Кенья Беррис ("Улетные девочки"), которая спродюсирует ленту вместе с дочерью музыканта, Седеллой.

По словам авторов картины, в их планах рассказать необычную, глубокую и искрометную историю, полную любви и обожания не только по отношению к одному из самых известных регги-музыкантов, но и к взрастившей его солнечной Ямайке.

Помимо этого, Седелла отметила, что творчество ее отца вдохновляет до сих пор многих художников и музыкантов, и этот проект - лишнее тому подтверждение.

Одной из компаний, занимающихся продвижением фильма, Polygram (некогда один из шести крупнейших лейблов звукозаписи, в феврале 2017-го перезапущенный в качестве подразделения Universal), не привыкать заниматься музыкальными историями - в частности, за их плечами уже есть "The Beatles: Восемь дней в неделю" (режиссер Рон Ховард).

Помимо этого, готовятся к работе документальные ленты об известном теноре Лучано Паваротти (режиссер Рон Ховард) и акустических нигилистах Velvet Underground (режиссер Тодд Хейнс).