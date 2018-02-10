Порошенко обсудит с Меркель вопрос миротворческой миссии ООН в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко на следующей неделе может провести переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, они могут обсудить дальнейшее участие Германии в урегулировании ситуации в Донбассе и вопрос миротворческой миссии ООН. Как передает ''Арменпресс, со ссылкой на Риа новости, об этом заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.



"Не исключаю, что уже на следующей неделе состоится также контакт нашего президента с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время разговора обсудят, конечно, и вопросы дальнейшего привлечения Германии к урегулированию ситуации в Донбассе, обсудят новые инициативы. В частности, речь идет о развертывании миротворческой операции ООН на Донбассе",- сказал он.



