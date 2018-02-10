Время в Ереване: 11:07:36,   10 Февраль

Генрих Мхитарян объявлен в стартовом составе Arsenal


Известен стартовый состав матча Arsenal-Tottenham.

Как  передает Арменпресс, «оружейники» выйдут на  поле  в  следующем составе: Чех, Белерин, Коселни, Мустафи, Монреаль, Эль Нени, Джака, Уилшер, Озил, Мхитарян, Обамеянг.

Игра начнется в 16:30 по ереванскому  времени.




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации