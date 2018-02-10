Генрих Мхитарян объявлен в стартовом составе Arsenal

Известен стартовый состав матча Arsenal-Tottenham.

Как передает Арменпресс, «оружейники» выйдут на поле в следующем составе: Чех, Белерин, Коселни, Мустафи, Монреаль, Эль Нени, Джака, Уилшер, Озил, Мхитарян, Обамеянг.

Игра начнется в 16:30 по ереванскому времени.