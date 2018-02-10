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Араз Озбилис дал первое интервью «Шерифу» - причем на русском


Член сборной  Армении и молдавского «Шерифа»Араз Озбилис дал интервью официальному  сайту «Шерифа» - причем на русском.

«Я рад быть здесь. Ребята  хорошие. Атмосфера  прекрасная. Знаю, что «Шериф» почти каждый год играет в квалификационном туре ЛЧ или Евролиги. Это клуб с хорошей историей», - как  передает Арменпресс, сказал Озбилис.

Озбилис выступит в составе 17-кратного чемпиона Молдовы  «Шерифа». 7 февраля он провел здесь первые тренировки.

«Шериф» - лидер первенства Молдовы. По итогам 18 туров он занимает 1 место с 45 очками.




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