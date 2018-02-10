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Полиция РА представила сводку о ДТП за последние 3 дня


Полиция РА  представила сводку о ДТП за последние  3  дня - 8-10 февраля. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА.

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9 февраля в 08.15 часов на ул.Ширази, 24 столкнулись ВАЗ-2106 и «Рено», в результате  чего пассажир последнего Карен А. доставлен в больницу с телесными повреждениями.

Проводится следствие.

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9 февраля в 15.30 часов на ул.Шинарарнери, 15  «Опель» врезался в другой припаркованный «Опель», затем «Фольксваген»и «Мерседес», в результате  чего водитель «Опеля» доставлен в больницу с телесными повреждениями.

Проводится следствие.

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8 февраля в 09.30  часов на ул.Давид Бека, 130/3 BMV   врезался в   бетонное заграждение, затем в столб ЛЭП, в результате  чего водитель BMV обратился за помощью в больницу.

Проводится следствие.

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10 февраля в 00.10  часов на перекрестке пр.Комитаса и ул.Папазян столкнулисьBMV и «Опель», в результате  чего водитель последнего  доставлен в больницу с телесными повреждениями.

Проводится следствие.

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9 февраля в 23.20  часов в г.Масис на ул.Папазян столкнулисьBMV и ВАЗ-2109, в результате  чего 39-летний пассажир последнего  доставлен в больницу с телесными повреждениями.

Проводится следствие.

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9 февраля в 23.00 часов на 145 км дороги Ереван-Гюмри-Бавра грузовик DAF съехал с проезжей части и врезался в сугроб, в результате  чего водитель  доставлен в больницу с телесными повреждениями.

Проводится следствие.

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9 февраля в 11.00 часов на 135 км дороги Ереван-Севан-Иджеван автомобиль «Опель Астра» съехал с проезжей части и врезался в дерево, в результате  чего водитель  доставлен в больницу с телесными повреждениями.

Проводится следствие.

 




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