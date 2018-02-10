Полиция РА представила сводку о ДТП за последние 3 дня - 8-10 февраля. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА.

***

9 февраля в 08.15 часов на ул.Ширази, 24 столкнулись ВАЗ-2106 и «Рено», в результате чего пассажир последнего Карен А. доставлен в больницу с телесными повреждениями.

Проводится следствие.

***

9 февраля в 15.30 часов на ул.Шинарарнери, 15 «Опель» врезался в другой припаркованный «Опель», затем «Фольксваген»и «Мерседес», в результате чего водитель «Опеля» доставлен в больницу с телесными повреждениями.

Проводится следствие.

***

8 февраля в 09.30 часов на ул.Давид Бека, 130/3 BMV врезался в бетонное заграждение, затем в столб ЛЭП, в результате чего водитель BMV обратился за помощью в больницу.

Проводится следствие.

***

10 февраля в 00.10 часов на перекрестке пр.Комитаса и ул.Папазян столкнулисьBMV и «Опель», в результате чего водитель последнего доставлен в больницу с телесными повреждениями.

Проводится следствие.

***

9 февраля в 23.20 часов в г.Масис на ул.Папазян столкнулисьBMV и ВАЗ-2109, в результате чего 39-летний пассажир последнего доставлен в больницу с телесными повреждениями.

Проводится следствие.

***

9 февраля в 23.00 часов на 145 км дороги Ереван-Гюмри-Бавра грузовик DAF съехал с проезжей части и врезался в сугроб, в результате чего водитель доставлен в больницу с телесными повреждениями.

Проводится следствие.

***

9 февраля в 11.00 часов на 135 км дороги Ереван-Севан-Иджеван автомобиль «Опель Астра» съехал с проезжей части и врезался в дерево, в результате чего водитель доставлен в больницу с телесными повреждениями.

Проводится следствие.