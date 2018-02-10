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Разыскиваемый в Украине обнаружен в Армении


Благодаря розыскным мероприятиям, проведенным  сотрудниками паспортного отдела Мушского отделения и полиции РА 9 февраля в 16.20 часов доставлен в полицию Левон О. (1963 г/р), который со 2 июля 2015г. разыскивается полицией  Украины  по обвинению по ч.2 ст.307 (незаконный оборот наркотиков) УК Украины.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, о поимке Левона О. сообщено инициатору розыска.

 




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