В Арагацотнской области стая волков загрызла овец

10 февраля в 11:13 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что в Арагацотнской области стая волков загрызла 13 овец и 3 ягнят.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехала оперативная группа пожарно-спасательского отряда.

Выяснилось, что на 22-й ул. села Иринд утром в овчарне стая волков загрызла 13 овец и 5 ягнят.

Информация сообщена вице-губернатору Арагацотнской области.