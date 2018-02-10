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В Арагацотнской области стая волков загрызла овец


10 февраля в 11:13 часов  в МЧС РА поступило сообщение о том, что в Арагацотнской области стая волков  загрызла 13 овец  и 3 ягнят.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехала оперативная группа пожарно-спасательского отряда.

Выяснилось, что на 22-й ул. села Иринд утром в овчарне стая волков загрызла 13 овец  и 5 ягнят.

Информация сообщена вице-губернатору Арагацотнской области.

 

 




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