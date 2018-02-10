США планируют увеличить военное присутствие в Восточной Азии из-за угрозы Китая

США планируют увеличить свое военное присутствие в Восточной Азии, перебросив туда часть подразделений, которые сейчас находятся на Ближнем Востоке, для того, чтобы противостоять угрозе, исходящей от Китая.

Как передает Арменпресс, об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По данным Wall Street Journal, сейчас 50 тысяч американских военных находятся в Японии, около 30 тысяч - в Южной Корее и 7 тысяч - на острове Гуам, где расположена крупнейшая база США в Тихом океане. Вдобавок к ним командование ВС США планирует перебросить в регион экспедиционные отряды морской пехоты, которые предназначенные для быстрого реагирования на любые угрозы - от стихийного бедствия до угрозы безопасности.

Издание отмечает, что этот шаг станет осуществлением недавно обнародованной Белым домом стратегии нацбезопасности, которая назвала Россию и Китай главными угрозами для США.