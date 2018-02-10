Время в Ереване: 11:07:36,   10 Февраль

Бразильский шахматист Григор-Севак Мхитарян вышел в полуфинал первенства Бразилии


Бразильский шахматист армянского происхождения Григор-Севак Мхитарян  продолжает успешные выступления в первенстве  Бразилии.

Как передает Арменпресс, в двух классических партиях Мхитарян победил Эвералдо Мацуру со счетом  2:0. В  полуфинале его соперником будет Энрике Мекинг.

В  первенстве  Бразилии участвуют 16 шахматистов. Он проходит 6-15 февраля.

 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации