Бразильский шахматист Григор-Севак Мхитарян вышел в полуфинал первенства Бразилии

Бразильский шахматист армянского происхождения Григор-Севак Мхитарян продолжает успешные выступления в первенстве Бразилии.

Как передает Арменпресс, в двух классических партиях Мхитарян победил Эвералдо Мацуру со счетом 2:0. В полуфинале его соперником будет Энрике Мекинг.

В первенстве Бразилии участвуют 16 шахматистов. Он проходит 6-15 февраля.